Жильцам МКД разрешат выбирать делегата

15 Февраля 2018 года, 09:47

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Собственники квартир смогут проводить общие собрания жильцов в форме конференций. Внесение изменений в Жилищный кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» два источника.

Владельцам квартир предлагается разрешить выбирать делегатов, которые представят их интересы и проголосуют за них на собраниях. Избрать представителя можно будет на общем собрании, на котором определят и вопросы для рассмотрения. Срок действия полномочий делегата может составлять три-семь лет, в любой момент его можно будет отозвать или заменить.

Число уполномоченных определят сами собственники, однако проект предлагает и стандартную формулу: один делегат от владельцев квартир с этажа, которого выбрали две трети соседей. Нововведения должны упростить порядок принятия решений жильцами.