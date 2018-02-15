Полиция пока не может найти напавших на мурманский приют для животных

15 Февраля 2018 года, 11:20

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Лица, которые разгромили мурманский приют для животных в ночь с 11 на 12 февраля, до сих пор не установлены, сообщила «Би-порту» инспектор по связям со СМИ УМВД по Мурманску Басти Гусейнова.

«Все материалы находятся у участкового уполномоченного. Можем точно сказать, что ничего похищено не было, устанавливается сумма ущерба. Пока что нет возможности установить нарушителей: видеокамера есть у автосалона, который далеко от приюта. Проводится проверка по делу», – сказала она.

Напомним, неизвестные ворвались в приют и устроили погром, выбив окна, сломав мебель и медицинское оборудование. Около 30 собак сбежало. Волонтеры полагают, что их вывезли специально, так как обнаружили животных очень далеко от приюта. На данный момент осталось найти пять собак. Неравнодушные граждане помогают прибираться, привозят корм, медикаменты и прочие необходимые вещи, а также переводят деньги.

«Окна не вставлены, только заткнуты одеялами, но нашлись люди, готовые с этим помочь. Кошки напуганы, но целы. Собаки более-менее успокоились и пришли в себя. До сих пор не найдены пять животных, и это самые беспомощные – либо старые и больные, либо маленькие собачки, которым на улице не выжить», – рассказала «Би-порту» волонтер приюта.

На погром обратил внимание депутат Ленинградской области Владимир Петров. Он попросил генеральную прокуратуру отреагировать на происшествие, соответствующий запрос составлен на имя главы ведомства Юрия Чайки.