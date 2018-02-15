Хибины – в топ-10 популярных для отдыха на 23 февраля

15 Февраля 2018 года, 11:36

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Российский сервис аренды жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов курорты для отдыха на праздник 23 февраля.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и домов для проживания с 22 по 28 февраля.

Хибины замкнули топ-10 самых популярных курортов на зимние праздники. В Кировске в эти даты туристы бронируют жилье в среднем на 2,5 ночи и платят за проживание менее трех тысяч рублей в сутки.

В десятку также вошли Шерегеш (Кузбасс), Красная Поляна (Сочи), Банное (Башкирия), Белокуриха (Алтайский край), Солнечная долина (Южный Урал), Домбай (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Гора Соболиная (Байкальск) и Гора Белая (Нижний Тагил).

Ранее Хибины попали в список лучших мест для встречи Нового года, в топ-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми, в список ярких мест для осенних путешествий, в подборку уголков страны, обязательных к посещению, и в топ-10 популярных мест для фрирайда.