15 Февраля 2018 года, 12:33

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных, было организовано комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска. Пришедшие на праздник мурманчане приняли участие в акции «Открой свое сердце».

На первом этаже торгового центра развернулось сразу несколько интерактивных площадок. Кульминацией торжества стало награждение победителей конкурса для влюбленных на самое романтичное фото.

Не забыли гости праздника и про детей, которым требуется помощь. Во время мероприятия мурманчане присоединились к акции по сбору средств для городского проекта «Помоги спасти жизнь ребенка». Специальный бокс был размещен возле главной сцены.

«Мурманчане – открытые, веселые и добрые люди, – отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Татьяна Печкарева. – Благодаря отзывчивости горожан за время существования акции на лечение детей удалось собрать более 13 млн рублей, помочь более чем 160 маленьким северянам».

Напомним, проект «Помоги спасти жизнь ребенка» стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие как организации и предприятия заполярной столицы, так и неравнодушные граждане.

За распределением денежных средств следит наблюдательный Совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчет публикуется в газете «Вечерний Мурманск».

АГМ