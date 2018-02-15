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Главная » НОВОСТИ » В России в 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч домов
 
 
 
 
15 Февраля 2018 года, 14:19

В России в 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч домов


РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч многоквартирных домов, сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

В январе Генеральная прокуратура дала другие цифры: по ее данным, в прошлом году план по капремонту в России был выполнен менее чем на 50%. В частности, в Мурманской области за неделю до конца 2017 года было отремонтировано только 128 домов, а в планах было 444. Директор Фонда капитального ремонта Александр Емельянцев был уволен.

«Итоги капитального ремонта мы подвели буквально вчера. Коллеги из Генпрокуратуры не могли подводить итоги проверки программы за весь 2017 год раньше — она просто была не завершена, – пояснил Чибис. – В начале года мы планировали, что будет отремонтировано порядка 45 тысяч многоквартирных домов, а фактический уровень выполнения — более 46 тысяч».

В целом с момента запуска проекта в 2014 году уже отремонтировано 16% от всех многоквартирных домов, подлежащих ремонту. Есть субъекты, которые не выполнили план, есть и те, которые его перевыполнили.

«Есть несколько критериев: выполнение плана, масштаб, ну и конечно же, уровень собираемости взносов. Татарстан, Москва и Московская область, Башкирия — лидеры по всем обозначенным показателям. По данным, которые у нас есть, провалили планы Ивановская, Курганская и Магаданская области, еще пара субъектов», – рассказал замминистра.

Иногда банки, где хранятся средства на капитальный ремонт, банкротятся. Чтобы избежать проблем с ними в будущем, в законодательство внесены изменения, отметил Чибис. Банкам выдвинут новые требования: 250 млрд рублей капитала и соответствующий рейтинг от аналитического агентства.

Андрей Чибис добавил, что по итогам прошлого года собираемость взносов на капитальный ремонт составила 92%, в 2016 году этот показатель составил порядка 86%.

В 2017 году была запущена поддержка энергоэффективного капитального ремонта. Деньги из бюджета можно использовать на компенсацию процентов по кредиту, который берется на ремонт, а если дом перешел в другой класс энергоэффективности, предусмотрена частичная компенсация капитальных вложений в этот дом, сообщил Чибис.

Кроме того, заместитель министра рассказал, что нужно сделать жителям, у которых очередь подойдет еще не скоро, чтобы взять кредит на ремонт, например, в 2019 году.

«Люди обращаются в муниципалитет, муниципалитет — в регион, регион к нам в Фонд ЖКХ. Эту процедуру мы будем упрощать. У регионов есть лимит поддержки. По определенным правилам они могут выдавать домам, взявшим кредит на капитальный ремонт, грант либо на капитальные вложения, либо на субсидирование процентной ставки», – подчеркнул он.

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