Прокуратура Апатитов выявила нарушения по очистке кровель от снега

15 Февраля 2018 года, 14:34

АПАТИТЫ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Апатитов в ходе проверки по своевременной очистке кровель от снега, наледи и сосулек провела осмотр более 300 многоквартирных домов и зданий.

По результатам проверки выявлены нарушения требований Правил благоустройства и санитарного содержания территории города. Управляющие организации и иные организации в зимнее время не чистили кровли зданий от снега, наледи и сосулек своевременно.

Так, в связи с ненадлежащей уборкой кровли от наледи снега и сосулек, прокуратурой города внесено представление в адрес директора ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат №1».

В отношении юридического лица АО «Мурманская геологоразведочная экспедиция» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 2 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».

В этот же день по аналогичному составу административного правонарушения прокуратура города возбудила дела в отношении должностных лиц и юридических лиц: УК «Северная», УК «Наука», УК «Наука-Сервис», УК «Уют», УК «ГорСервис» и УК «Уютный Дом».

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителей управляющих организаций внесены представления.

Фото: С. Хитров