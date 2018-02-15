В Россию возможно вернется классическая пенсионная система

15 Февраля 2018 года, 15:23

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – В России стоит вернуться к страховой пенсии, которая учитывает стаж и зарплату, заявила Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Нужно еще раз вернуться к вопросу классического социального, в данном случае, пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», - сказала Татьяна Голикова.

По словам Татьяны, это система, которая создается для людей и она должна быть понятна для людей. Сегодняшняя балльная формула, которая так и не заработала в полном объеме, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать. Он ограничен в правах с точки зрения зарабатывания пенсии, и ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, так как всегда есть ограничения в баллах.