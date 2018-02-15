Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» вошел в шорт-лист конкурса лучших практик социально-экономического развития

15 Февраля 2018 года, 15:40

СОЧИ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Марина Ковтун приняла участие в сессии «Лучшие практики социально-экономического развития».

На сессии были представлены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Главная отличительная черта конкурса – создание инструментов тиражирования и реализации лучших практик и инициатив финалистов конкурса через информационную систему Region-ID в формате готовых решений.

В шорт-лист конкурса в номинации «Развитие туристического потенциала региона» вошел представленный Мурманской областью фестиваль устойчивого развития территории «Териберка. Новая жизнь».

На протяжении трех лет кооператив «LavkaLavka» при поддержке правительства региона, администраций Кольского района и Териберки, а также ряда других организаций проводит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Основная идея – привлечь всеобщее внимание к Териберке, показать потенциал посёлка, дать импульс к его развитию.

Запущенные в ходе проведения фестиваля процессы потребовали пересмотра подхода к развитию Териберки. Интерес к ней появился не только у туристов, но и у инвесторов: возникли новые гостиницы, развивается ресторан на берегу моря, реализуются идеи по развитию дайвинга, экологического туризма и многое другое. С 2014 года здесь открылось семь объектов размещения с емкостью более 200 мест. В конце 2016 года региональное правительство сформировало Проектную группу по развитию Териберки, которая обеспечивает координацию деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и организаций по развитию села.

К реализации на территории Териберки планируются не менее девяти инвестиционных проектов с общим объемом финансирования порядка 450 млн рублей и созданием 180 новых рабочих мест. Для реализации намерений по заявленным проектам, привлечения новых предпринимателей и формирования комфортной среды необходим комплексный подход по формированию современного пространственного образа населенного пункта.

С этой целью разработан и реализуется приоритетный проект «Мастер-план развития с. п. Териберка Кольского района». Этот документ позволит совместить ожидания жителей, власти, бизнеса, связанные с развитием Териберки, качеством жизни, сформировать современный образ поселка. Таким образом, будет создана основа для принятия решений по развитию инфраструктуры, благоустройства, дизайн-кода строений. Также планируются работы по модернизации электро-, тепло- и водоснабжения, ликвидация несанкционированных свалок.

Первоочередные мероприятия по благоустройству населенного пункта и модернизации инфраструктуры были начаты уже в 2017 году. Проведены капитальные ремонты автомобильных дорог местного и регионального значения, работы по сносу ветхого жилья на территории поселка.

Всего в конкурсе участвовали 77 регионов, готовые делиться своими лучшими наработками.