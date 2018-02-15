Алексей Веллер призвал принять сбалансированные меры по развитию арктических регионов

15 Февраля 2018 года, 16:06

МОСКВА/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — В Госдуме прошли парламентские слушания, на которых были рассмотрены вопросы совершенствования мер государственной поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики и Дальнего Востока. Участие в заседании принял депутат от Мурманской области Алексей Веллер.

Выступая перед коллегами, бывший мурманский мэр отметил, что начисление районных коэффициентов и полярных надбавок сверх МРОТ хоть и закладывает основу к восстановлению престижа жизни и работы на Крайнем Севере, но порождает и определённые проблемы.

«Все прекрасно знают, что предприятия, работающие в районах Крайнего Севера, независимо от форм собственности несут дополнительную финансовую нагрузку, обеспечивая своим сотрудникам государственные гарантии. Это выплата районного коэффициента и полярной надбавки к заработной плате, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, оплата дороги», - сказал депутат.

Всё это неминуемо сказывается на стоимости конечной продукции, выпускаемой северными предприятиями. Таким образом, местный бизнес теряет конкурентоспособность.

В связи с этим депутат предлагает рассмотреть сбалансированную систему законодательных мер, реализация которых, по его мнению, может существенно изменить экономическую и социальную ситуацию в Арктических регионах страны. В частности, он предлагает государству компенсировать расходы компаний, понесённые в связи с исполнением государственных гарантий. Кроме того, предлагается предоставить право Арктическим регионам РФ при проведении конкурсных закупок для государственных и муниципальных нужд устанавливать для малых и средних предприятий, зарегистрированных в Арктической зоне РФ, преимущество в отношении предлагаемой ими цены в размере до 10%. Налоги на прибыль «арктических» компаний предлагается полностью оставлять в регионе ведения деятельности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев