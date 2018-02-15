Следователи проводят проверку по факту исчезновения матроса в Баренцевом море

15 Февраля 2018 года, 16:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманским следственным отделом на транспорте проводится проверка по факту исчезновения матроса маломерного судна «Побережье» в водах района острова Большой Арский. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшествия и принято законное решение.

Ранее «Би-порт» сообщал о пропаже жителя Ура-Губы, 1995 года рождения, с борта маломерного судна. Это произошло в водах Мотовского залива утром 14 февраля. На данный момент продолжаются поисковые работы.