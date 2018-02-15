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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Сохранение оленегонной лайки обсудят в Москве
 
 
 
 
15 Февраля 2018 года, 16:42

Сохранение оленегонной лайки обсудят в Москве


МОСКВА/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — В Москве на следующей неделе состоится очередное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «ПОРА». Участники дискуссии обсудят российский и зарубежный опыт в вопросах селекции, исследовании и сохранении ненецкой оленегонной лайки. Соответствующий проект получил первый грант «ПОРА».

Несмотря на широчайшее распространение, ненецкая оленегонная лайка не подвергалась системной селекции и постоянному научному исследованию. Такая порода не зарегистрированы в каталоге Международной Кинологической Федерации. Между тем от неё зависит ежедневный быт коренных малочисленных народов Севера.

Заседание дискуссионного клуба состоится 22 февраля.

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