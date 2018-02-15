Сохранение оленегонной лайки обсудят в Москве

15 Февраля 2018 года, 16:42

МОСКВА/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — В Москве на следующей неделе состоится очередное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «ПОРА». Участники дискуссии обсудят российский и зарубежный опыт в вопросах селекции, исследовании и сохранении ненецкой оленегонной лайки. Соответствующий проект получил первый грант «ПОРА».

Несмотря на широчайшее распространение, ненецкая оленегонная лайка не подвергалась системной селекции и постоянному научному исследованию. Такая порода не зарегистрированы в каталоге Международной Кинологической Федерации. Между тем от неё зависит ежедневный быт коренных малочисленных народов Севера.

Заседание дискуссионного клуба состоится 22 февраля.