На улице Старостина построили новую лестницу

15 Февраля 2018 года, 18:40

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по ремонту лестницы на улице Старостина, 29.

«На этом участке довольно сложный ландшафт, поэтому вопрос реконструкции лестницы очень важен для жителей микрорайона. Они обратились с просьбой привести объект в порядок, благодаря чему он попал в план ремонта», – рассказал Андрей Сысоев.

Деревянно-металлические лестницы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. На месте старой, пришедшей в негодность, лестницы уже построена новая конструкция. Для удобства мурманчан установлены перила и пандус.

Обновление объектов городской инфраструктуры ведется регулярно. В начале 2018 года была открыта еще одна новая лестница: пешеходную связь построили между улицей Кильдинская и Верхне-Ростинским шоссе.