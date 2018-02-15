В России предлагают отказ от проверок счетчиков

15 Февраля 2018 года, 18:56

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Компания «Роснано» предложила новую технологию утепления крыш и фасадов, которая позволяет совместно с погодным регулированием подачи теплоносителя сократить платежи до 40%, сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Также можно сэкономить, установив счетчики на воду, электричество и отопление. Чибис отметил, что одно из предложений — полный отказ от поверок счетчиков, то есть, полная их замена при выходе из строя (как в Европе).

«Нужно постепенно переходить на дистанционные автоматизированные системы, позволяющие передавать в режиме онлайн показания, не беспокоя потребителя — это будет сделано не за его счет. Постепенный ввод и тестирование системы начнутся не раньше 2023 года, и мы предполагаем, что полноценно программа может заработать уже в 2025 году», – сказал Чибис.

Замминистра заявил, что установку таких систем стоит сделать обязательным требованием при строительстве новых домов. Мониторинг потребления онлайн поможет не только предотвратить воровство ресурсов, но и быстрее обнаруживать и устранять аварии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев