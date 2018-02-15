В России предлагают отказ от проверок счетчиков

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Отдам мужа в хорошие руки». 28 февраля, Мурманский драмтеатр «Отдам мужа в хорошие руки». 28 февраля, Мурманский драмтеатр
В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу
Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
 
 

Видеоновости16+

Школу Абрам-мыса больше не будут закрывать из-за некачественной воды
 
 
 
 

Курсы валют 16.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,5115
-0,4463
1 USD
Доллар США
56,5918
-0,9981
1 EUR
Евро
70,6718
-0,5611
10 NOK
Норвежских крон
72,9379
-0,4465
10 SEK
Шведских крон
71,4723
-0,5097
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
2.2 м/с
давление 763.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

Выбор редакции

В Россию возможно вернется классическая пенсионная система
15 Февраля 2018, 15:23
В Россию возможно вернется классическая пенсионная система
В России в 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч домов
15 Февраля 2018, 14:19
В России в 2017 году было отремонтировано более 46 тысяч домов
В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу
15 Февраля 2018, 13:00
В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу
Более сотни пожаров произошло в Мурманской области с начала года
15 Февраля 2018, 12:45
Более сотни пожаров произошло в Мурманской области с начала года
 
 
 
 

Самое читаемое

В России предлагают отказ от проверок счетчиков
15 Февраля 2018, 18:56
Северянин обогатился на 600 тысяч рублей из-за неисправности банкомата
15 Февраля 2018, 13:18
В Мурманске отпразднуют Широкую Масленицу
15 Февраля 2018, 13:00
Мурманская область на десятом месте по выполнению «майских указов»
15 Февраля 2018, 14:56
В Мурманской области потеплеет до -1
15 Февраля 2018, 08:35
Игорь Морарь оказал помощь велоклубу «Белые мишки»
15 Февраля 2018, 10:46
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В России предлагают отказ от проверок счетчиков
 
 
 
 
15 Февраля 2018 года, 18:56

В России предлагают отказ от проверок счетчиков


РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Компания «Роснано» предложила новую технологию утепления крыш и фасадов, которая позволяет совместно с погодным регулированием подачи теплоносителя сократить платежи до 40%, сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Также можно сэкономить, установив счетчики на воду, электричество и отопление. Чибис отметил, что одно из предложений — полный отказ от поверок счетчиков, то есть, полная их замена при выходе из строя (как в Европе).

«Нужно постепенно переходить на дистанционные автоматизированные системы, позволяющие передавать в режиме онлайн показания, не беспокоя потребителя — это будет сделано не за его счет. Постепенный ввод и тестирование системы начнутся не раньше 2023 года, и мы предполагаем, что полноценно программа может заработать уже в 2025 году», – сказал Чибис.

Замминистра заявил, что установку таких систем стоит сделать обязательным требованием при строительстве новых домов. Мониторинг потребления онлайн поможет не только предотвратить воровство ресурсов, но и быстрее обнаруживать и устранять аварии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Заполярье вышло на шестое место в рейтинге энергоэффективности регионов России
2.
Минэнерго хочет запретить лампы накаливания мощнее 50 Вт
3.
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг по счётчику
4.
Перерасчет платы за ЖКХ в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков
5.
Мурманская область в числе лидеров рейтинга энергоэффективности субъектов России
 
 
 
 
    array(5) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37436" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211396.html" ["comment"]=> string(130) "Наша страна намного больше Европы, у нас их опыт не пройдёт, разворуют..." ["date"]=> string(19) "2018-02-15 20:11:19" ["autor"]=> string(24) "Н. Грабовский" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.mds.yandex.net/get-yapic/63256/442" ["ip"]=> string(13) "188.170.75.20" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74541767" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37438" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211396.html" ["comment"]=> string(562) "Не надо сравнивать Европу и РФ. У них в домах все по-другому: счетчики на все в квартире. У нас электросчетчик на лестничной площадке, на отопление счетчик не возможно установить, т.к. трубы зашиты в стены во всех 9-этажках. За 30 лет перестройки в МО не построено ни одного современного МКД как в других регионах." ["date"]=> string(19) "2018-02-15 20:52:57" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.83" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74543377" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37440" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211396.html" ["comment"]=> string(145) "Если сверху заговорили о возможности сэкономить- ждем дополнительных платежек" ["date"]=> string(19) "2018-02-15 22:28:55" ["autor"]=> string(8) "Вова" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "185.61.252.16" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74547277" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37442" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211396.html" ["comment"]=> string(474) "«Нужно постепенно переходить на дистанционные автоматизированные системы, позволяющие передавать в режиме онлайн показания, не беспокоя потребителя — это будет сделано не за его счет....счет.счет.счет.счет.счет.счет.счет. Чибис. счет Чибис. счет. сказал Чибис" ["date"]=> string(19) "2018-02-15 23:06:42" ["autor"]=> string(4) "dude" ["email"]=> string(13) "op-el@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.65.254.131" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74548428" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37443" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211396.html" ["comment"]=> string(185) ""...переходить на дистанционные автоматизированные системы..." а далее, на дистанционные АВТОПЛАТЕЖИ..." ["date"]=> string(19) "2018-02-15 23:11:58" ["autor"]=> string(24) "Н. Грабовский" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.mds.yandex.net/get-yapic/63256/442" ["ip"]=> string(12) "188.170.72.8" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74548571" } }
  • Наша страна намного больше Европы, у нас их опыт не пройдёт, разворуют...
  • Не надо сравнивать Европу и РФ. У них в домах все по-другому: счетчики на все в квартире. У нас электросчетчик на лестничной площадке, на отопление счетчик не возможно установить, т.к. трубы зашиты в стены во всех 9-этажках. За 30 лет перестройки в МО не построено ни одного современного МКД как в других регионах.
  • Если сверху заговорили о возможности сэкономить- ждем дополнительных платежек
  • «Нужно постепенно переходить на дистанционные автоматизированные системы, позволяющие передавать в режиме онлайн показания, не беспокоя потребителя — это будет сделано не за его счет....счет.счет.счет.счет.счет.счет.счет. Чибис. счет Чибис. счет. сказал Чибис
  • "...переходить на дистанционные автоматизированные системы..." а далее, на дистанционные АВТОПЛАТЕЖИ...
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»