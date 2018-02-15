Развитие приграничной территории России – в числе главных целей пограничной политики

15 Февраля 2018 года, 19:40

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Федеральная служба безопасности России разработала проект Указа президента России «Основы государственной пограничной политики Российской Федерации».

Основные цели, обозначенные в документе – защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для развития приграничной территории России.

Для этого предусматривается развитие хозяйственной и предпринимательской деятельности населения приграничной территории, возможность создания и развития на ней особых экономических зон, поддержание и развитие исторически сложившихся традиций и обычаев, родственных и дружественных связей населения.

Одним из основных направлений государственной пограничной политики в проекте Указа обозначено обустройство государственной границы и приграничной территории.

Главными задачами государственной пограничной политики являются: выявление и нейтрализация угроз суверенитету, территориальной целостности страны, предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на госгранице России, обеспечение комфортных условий для пересечения границы.

Указ президента должен заменить действующие положения о пограничной политике России, утвержденные 5 октября 1996 года. Ознакомиться с проектом Указа можно на сайте ФСБ России.