Северяне получили более 15 тысяч sms-уведомлений об имеющихся у них долгах за отопление

16 Февраля 2018 года, 11:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — С декабря 2017 года жители Мурманской области, имеющие задолженность за отопление, получили от АО «МЭС» 15,1 тысяч sms-уведомлений. Практика специалистов по взысканию показывает: многие неплательщики имеют средства, но «забывают« рассчитываться. При этом большинству достаточного одного напоминания, чтобы начать погашать задолженность.

«Такие sms - не плановые информационные сообщения, а последняя попытка договориться с должником. Следующий шаг ресурсника после сообщений, оставленных без внимания - иск в суд», - сообщили «Би-порту» в ресурсоснабжающей организации.

На сегодняшний день задолженность одного только населения области перед АО «МЭС» превышает 4 млрд рублей, общий долг всех потребителей - порядка 6,7 млрд рублей.