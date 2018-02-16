18% россиян в 2018 году планируют вложиться в ремонт

16 Февраля 2018 года, 12:30

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – По данным опроса ВЦИОМ, 17% граждан в 2018 году планируют потратить деньги на ремонт. Приобрести турпутевку готовы 15% опрошенных. 10% хотят купить автомобиль, столько же собираются оплатить учебу себе или детям. У 9% в планах новое жилье.

По данным опроса, купить бытовую технику готовы 4% россиян. Еще меньшее число граждан хотят приобрести ювелирные изделия или предметы роскоши. Не пользуются популярностью фотоаппараты, тренажеры, музыкальные центры, акции и ценные бумаги — по 1% опрошенных.

Стоимость запланированных покупок говорит о том, что доходы россиян растут: в прошлом году самым популярным ответом был телефон (26%). Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб считает, что самый острый период экономического кризиса позади, и с этим связано потребительское оживление.

«Необходимо, конечно, помнить, что для многих покупок россияне выбирают более дешевые варианты, чем раньше. В частности, поэтому в динамике розничного оборота оживление спроса проявляется не так ярко, но оно есть. И тут весьма показателен рост внимания к инвестициям в образование», — сказал он «Известиям».