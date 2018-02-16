Викторина к 95-летию гражданской авиации России: участвуй и побеждай

16 Февраля 2018 года, 12:00

МУРМАНСК/ 16 апреля/ БИ-ПОРТ – Ровно месяц остаётся до юбилея флагмана российской авиации – авиакомпании «Аэрофлот». Агентство «Би-порт» совместно с сообществом ВКонтакте «Мурманский аэропорт» и пабликами «Авиация и ты» и «Просто самолёты» продолжают серию конкурсов, посвящённых 95-летию этому событию.

Сегодня мы подводим итоги творческого конкурса – нужно было рассказать свою историю, связанную с авиацией. По обоюдному мнению всех членов жюри, было решено вручить призы сразу нескольким участникам: Наталье Хезиной, Максиму Токарскому, Данилу Ференец, Георгию Кунавину, Илье Тарасову, Владиславу Гущину и Юлии Колмогоровой. Поздравляем победителей!

И сегодня же мы объявляем об очередном этапе юбилейной эстафеты: необходимо ответить на вопросы авиационной викторины. Вопросы несложные и не требуют фундаментальных знаний – достаточно просто любить самолёты и всё, что с ними связано. Но будьте внимательны – вопросы «с изюминкой»!

Ответы на вопросы викторины принимаем до 23 февраля 2018 года. В этот день подведём итоги этого этапа и объявим следующий! Следите за новостями авиаконкурса «Би-порта» здесь и в социальных сетях.

Желаем удачи!

Фото: Павел Латышов

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