Строительство в ТОР будет упрощено

16 Февраля 2018 года, 12:47

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут получить землю под строительство в сокращенные сроки. Если территория находится в федеральной собственности, то срок составит не более трех месяцев, если в собственности субъекта — не более двух.

Кроме того, сократится время проведения государственной экспертизы проектной документации с 60 дней до 20. Такие поправки в законодательство подготовили в Министерстве по развитию Дальнего Востока.

Законопроект позволит ускорить строительство объектов инфраструктуры ТОР, отметили в Минвостокразвития. Законопроект также расширяет круг лиц, которые могут готовить документы по планировке ТОР. Сейчас это могут делать только правительство и местные органы власти.

ТОР – это особые экономические зоны, где действуют льготные условия по налогообложению. Они были созданы в 2014 году, преимущественно на Дальнем Востоке, где в восьми регионах создано 16 ТОР. Кроме того, под этот статус попадают 23 проекта в 17 моногородах.

В марте 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Кировске. Постановлением определены границы ТОР, виды экономической деятельности, допустимые при реализации здесь инвестиционных проектов, минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых рабочих мест.