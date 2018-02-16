Ядерная установка ледокола «Вайгач» отработала 177205 часов. Это мировой рекорд

16 Февраля 2018 года, 13:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Атомный ледокол «Вайгач» побил мировой рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки. По состоянию на 16 февраля установка отработала 177205 часов, что на час больше предыдущего рекорда. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Атомфлота.

«В 2017 году специалисты Росатомфлота совместно с конструкторским бюро АО «ОКБМ Африкантов» завершили работы по продлению ядерных энергетических установок атомных ледоколов «Вайгач» и «Таймыр», - сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Ресурсные показатели получили научное обоснование и продлены до 200 тысяч часов. Это позволило исключить возникновение «ледовой паузы» и обеспечить выполнение контрактных обязательств предприятием».

Первоначальный ресурс ядерной энергетической установки атомных ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» не превышал 100 тысяч часов.