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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Главная » НОВОСТИ » Специалисты «Колэнерго» провели в Апатитах тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей
 
 
 
 
16 Февраля 2018 года, 13:35

Специалисты «Колэнерго» провели в Апатитах тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей


АПАТИТЫ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - В ходе тренировки энергетики отработали последовательность необходимых технологических действий по установке и пуску резервного источника электроснабжения (дизель-генератора) при нарушении электроснабжения потребителей.

«В связи с предстоящими выборами особое внимание мы уделяем надежному электроснабжению зданий, где будут находиться избирательные участки, - прокомментировал руководитель ПО «Центральные электрические сети» «Колэнерго» Ренат Ишмухаметов. – Поэтому мы, совместно с нашими коллегами из Апатитской электросетевой компании, провели тренировку в микрорайоне, где будет располагаться один из них».

По легенде тренировки отключение электроснабжения произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Энергетики в режиме реального времени обеспечили электроснабжение потребителей по временной схеме от резервного источника.

По оценке специалистов, персонал обеих электросетевых организаций действовал правильно и уложился в нормативные сроки.

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