Специалисты «Колэнерго» провели в Апатитах тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей

16 Февраля 2018 года, 13:35

АПАТИТЫ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - В ходе тренировки энергетики отработали последовательность необходимых технологических действий по установке и пуску резервного источника электроснабжения (дизель-генератора) при нарушении электроснабжения потребителей.

«В связи с предстоящими выборами особое внимание мы уделяем надежному электроснабжению зданий, где будут находиться избирательные участки, - прокомментировал руководитель ПО «Центральные электрические сети» «Колэнерго» Ренат Ишмухаметов. – Поэтому мы, совместно с нашими коллегами из Апатитской электросетевой компании, провели тренировку в микрорайоне, где будет располагаться один из них».

По легенде тренировки отключение электроснабжения произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Энергетики в режиме реального времени обеспечили электроснабжение потребителей по временной схеме от резервного источника.

По оценке специалистов, персонал обеих электросетевых организаций действовал правильно и уложился в нормативные сроки.