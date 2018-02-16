Прожиточный минимум в Мурманской области снизился из-за падения цен на продукты

16 Февраля 2018 года, 14:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – По словам Председателя Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константина Бережного, прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения. Также этот показатель учитывается при реализации социальных программ и оказания государственной помощи малоимущим гражданам, формировании бюджета субъекта. До окончания 2017 года по показаниям прожиточного минимума формировалась заработная плата населению.

«Прожиточный минимум – это оценочная стоимость потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Изменение минимального набора продуктов питания непосредственно влечет за собой и величины прожиточного минимума. Снижение в четвертом квартале 2017 года связано с праздниками, акциями. Правительство региона не влияет на величину прожиточного минимума. Это делают определенные экономические факторы. А именно увеличение и удорожание», - отметил начальник отдела социально-трудовых отношений и охраны труда Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Максим Ромащенко.

Как ранее сообщал «Би-порт», постановлением правительства величина прожиточного минимума по итогам IV квартала 2017 года составила 13787 рублей на душу населения. Заместитель начальника отдела социально-трудовых отношений Министерства здравоохранения и социального развития Мурманской области Татьяна Артамонова сообщила, что до первого января прожиточный минимум составлял 14483 рубля.

«Прожиточный минимум снизился на 4,8%. Основная причина снижения – сезонное снижение цен на овощную продукцию. [...] Правительство имеет право при снижении величины прожиточного минимума использовать для мер социальной поддержки величину прожиточного минимума, которую оно считает нужным», - рассказала Татьяна Артамонова.