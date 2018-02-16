Ростелеком поддержал юных профессионалов чемпионата Juniorskills в Мурманской области

16 Февраля 2018 года, 14:53

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» выступил партнером III Регионального чемпионата JuniorSkills, организованного в начале февраля 2018 года в рамках проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

После торжественного открытия Чемпионата представители «Ростелекома» вместе со специалистами муниципальных органов и руководителями образовательных организаций приняли участие в форсайт-сессии по теме: «Развитие профессиональной компетенции учащихся. Новые подходы и модели». Целью сессии являлось создание дорожной карты по развитию JuniorSkills в Мурманской области.

Также в течение трех дней соревнований руководитель группы формирования сетей Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Ерофеев выступил экспертом в компетенции «Интернет вещей». Участники данного направления создавали систему автоматизированного мониторинга, управления и оптимизации системы «Умный дом».

«Очень радует, что все ребята работают увлеченно. Они конструируют, пытаются разобраться, пишут интерфейсы, самостоятельно собирают схемы, и подключают датчики. В ближайшее время мы планируем разработать кейсы для решений. Ну а в будущем будем приглашать юных профессионалов на работу, ведь такие специалисты нам, безусловно, нужны», - подчеркнул Алексей Ерофеев.

Помимо соревнований в дни проведения Чемпиона состоялась деловая программа, в рамках которой школьники посетили объекты Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

В заключительный день в центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось торжественное награждение победителей. Призеры и победители Чемпионата получили подарки из рук заместителя губернатора Мурманской области, министра образования и науки и Технического директора программы JuniorSkills.

«В настоящее время ключевой задачей компании «Ростелеком», наряду с большинством предприятий области, является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных управлять не только оборудованием, которыми оснащены предприятия сегодня, но и теми, которые появятся в будущем. Абсолютно уверена, что на этом и последующих чемпионатах загорятся новые «звездочки», которые помогут дальнейшему развитию российской промышленности, росту мастерства на всех производственных и сервисных участках в самых разных сферах бизнеса», - отметила в заключительном слове Директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

По итогам III регионального чемпионата JuniorSkills сформирована делегация Мурманской области для участия в национальном чемпионате «Профессионалы будущего», который состоится в марте текущего года в Москве.

Справочно

JuniorSkills - программа профориентации, основ профессиональной подготовки и соревнований школьников. Программа «JuniorSkills» инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело». К началу 2017 года JuniorSkills стала фактически общероссийской программой. На региональном и национальном уровнях провели 6 чемпионатов JuniorSkills, в которых приняло участие более 3000 юниоров и 900 экспертов и наставников; программа JuniorSkills даже получила поддержку на уровне Президента России.

В Мурманской области программа ранней профориентации и профессиональной подготовки JuniorSkills активно развивается с 2016 года. Центр «Лапландия» координирует развитие программы профориентации, основ профессиональной подготовки и соревнований школьников JuniorSkills в Мурманской области. Проведено 2 региональных чемпионата JS в рамках Чемпионата «Молодые профессионалы», победители которых приняли участие Национальных чемпионатах JuniorSkills в рамках Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы».