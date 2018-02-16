Правительство поддержит северные регионы для увеличения МРОТ

16 Февраля 2018 года, 15:10

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — Правительство Российской Федерации приняло решение оказать поддержку регионам на размер увеличившегося минимального размера оплаты труда, в том числе с учетом решений Конституционного суда по северным надбавкам и коэффициентам. Об этом сегодня на встрече с главами субъектов федерации в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил министр экономического развития Антон Силуанов.

«Вот недавно было принято решение Конституционного суда по северным коэффициентам, было принято решение у нас по повышению обязательств в части МРОТа, что не было учтено в законах о бюджетах субъектов Российской Федерации. В этой связи мы отвечаем на это дополнительной финансовой поддержкой», - сказал министр.

Напомним, Конституционный суд постановил, что северные надбавки должны выплачиваться сверх МРОТ.