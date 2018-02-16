Tele2 определила самые «трафиковые» 4G-места Заполярья

16 Февраля 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Tele2 проанализировала, в каких районах Мурманска и других городов региона абоненты больше всего пользуются услугами мобильного 4G-интернета. В 2017 году самым «трафиковым» оказался район «Долины Уюта» Первомайского округа .

Наиболее «качающей» в сетях 4G стала базовая станция в районе улицы Зои Космодемьянской, в зону охвата которой попадают, в том числе, спортивный комплекс «Долина Уюта» и лесной массив. Это одно из любимых мест отдыха мурманчан, где также проводятся городские и областные спортивные соревнования.

Вторую позицию в рейтинге лидеров по трафику 4G за 2017 год в регионе занимает базовая станция, расположенная в самом центре Мурманска, на проспекте Ленина. Именно там находятся ТРЦ «Мурманск Молл» и магазин «Детский мир», проходят основные транспортные и пешеходные потоки. Активно пользуются скоростным 4G-интернетом жители крупного жилого массива микрорайона Восточного.

В Мурманской области самые востребованные базовые станции 4G расположились также в Апатитах, втором по численности населения городе области. Больше всего мобильного 4G-интернета там используют в районах улиц Козлова и Дзержинского. В топ наиболее «качающих» вошли и базовые станции Североморска, третьего по численности населения города региона. Высокие показатели интернет-трафика 4G также демонстрирует базовая станция в районе областного радиотелевизионного передающего центра. Она, в том числе, обслуживает жилой массив и дворец культуры «Строитель». Второе и третье места в городе заняли станция на улице Сгибнева и на улице Северная Застава с расположившимся рядом городским ЗАГСом.

Напомним, в сентябре 2017 года Tele2 запустила сети LTE в Мурманске и 27 населенных пунктах региона, а ранее, в апреле – в Апатитах и Североморске. К концу года оператор расширил сеть, предоставив доступ к высокоскоростному мобильному интернету в большинстве районов области.