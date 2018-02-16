Проекты мурманчан по благоустройству города начнут осуществлять в этом году

16 Февраля 2018 года, 16:16

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – 16 февраля в Мурманске состоялось заседание общественной комиссии в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством главы администрации областного центра Андрея Сысоева. В состав комиссии вошли общественники и активисты, представители Совета депутатов города.

Ранее «Би-порт» сообщал о голосовании, на которое выносился перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству. Мурманчане заполнили более 670 анкет. Жители предлагали свои идеи об изменении облика города. По результатам опроса будут разработаны дизайн-проекты.

Комиссия рассмотрела предложения северян и отобрала 19 общественных зон, получивших наибольшее количество голосов на этапе предварительного отбора. Среди них набережная Семеновское озеро, сквер у памятника Ленину, аллея Полярной дивизии и другие. С полным списком территорий можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска.

«Участвуя в голосовании, жители каждого из трех округов смогут посоревноваться между собой за возможность благоустроить ту или иную общественную зону. Чем больше мурманчан проголосуют за свой округ, тем больше скверов в нем благоустроят», – подчеркнула заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова.

Дизайн-проекты будут опубликованы на официальном сайте администрации города Мурманска. Каждый житель заполярной столицы сможет поучаствовать в общественном обсуждении. 19 февраля в ГДЦ «Арктика» откроется выставка дизайн-проектов. А 18 марта пройдет рейтинговое голосование на 73 участках. Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.