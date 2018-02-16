На Кольском полуострове хотят построить фермы для криптовалют

16 Февраля 2018 года, 16:32

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют в арктической зоне, где есть переизбыток генерации электроэнергии. По его словам, Минэнерго положительно относится к майнерам криптовалют в Сибири, которые пользуются дешевым тарифом на электроэнергию в этом регионе. Заместитель Минэнерго отметил, что они создают дополнительный спрос. Министерство не видит в этом ничего плохого.

«Мы относимся к этому нормально. Майнеры идут туда, где электроэнергия дешевая. В моем понимании, если система выдерживает, почему бы и нет»,— сказал Вячеслав Кравченко ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.