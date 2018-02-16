Прокуратура контролирует проведение проверки по факту погрома в приюте

16 Февраля 2018 года, 16:25

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Отдел полиции №3 УМВД России по Мурманску проводит процессуальную проверку по факту проникновения на территорию мурманского приюта для бездомных животных и повреждения имущества данной организации.

Прокуратура Первомайского округа взяла на контроль ход проведения проверки. Процессуальное решение, вынесенное по результатам проверки, будет проверено прокуратурой округа на предмет его законности и обоснованности.

Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля неизвестные разгромили приют, около 30 собак сбежало. На данный момент осталось найти троих. Неравнодушные мурманчане помогают в розыске беглецов и привозят в приют необходимые вещи. Виновники пока не найдены. Депутат Ленинградской области Владимир Петров попросил генпрокуратуру отреагировать на происшествие.