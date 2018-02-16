В мурманской колонии отметили Масленицу

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Педагоги школы при исправительной колонии №17, профессионального училища №29 и сотрудники воспитательного отдела учреждения провели для осуждённых праздничное мероприятие «Широкая Масленица».
В ходе праздника прошел показ осужденными театрализованной миниатюры и Масленичные забавы и игры. Победу в спортивных состязаниях одержала команда профессионального училища.
По словам одного их организаторов мероприятия Александра Жаренова, одна из главных целей проведения таких праздников среди осужденных – это приобщение к народным традициям, развитие интереса к истории нашей страны, а также создание положительной мотивации к учебе.