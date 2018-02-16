Tele2 поздравляет абонентов с китайским Новым годом

16 Февраля 2018 года, 17:10

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Tele2 подводит итоги обслуживания иностранных абонентов в 2017 году и поздравляет своих китайских клиентов с Новым годом.

С октября 2017 года отдельная линия обслуживания клиентовTele2 на китайском языке стала доступна и в Мурманской области. В Санкт-Петербурге она была запущена в сентябре 2016 года.

В рейтинге самых популярных запросов, поступивших на китайскую линию контактного центра, первое место занимают вопросы по интернет-опциям. Далее идут запрос баланса,условия звонков в роуминге, вопросы об услуге «Простая география» и условиях звонков в Китай, а также параметры тарифных планов.

Самым нестандартным запросом стала просьба произнести по-русски фразы «Добрый день», «Как дела?». Среди интересных обращений – вопрос об адресах салонов связи Tele2, где выдают товары с AliExpress, и просьба помочь с переводом детализации счета на китайский язык.

Помимо отдельной линии на китайском языке в контактном центре, абоненты могут получить консультацию в популярном мессенджере WeChat. Обслуживание клиентов в данном канале, запущенное в Tele2 в сентябре 2017 года, набирает все большую популярность. Например, в январе 2018 года число онлайн-обращений превысило количество звонков и составило 62% от всех запросов китайских абонентов.

Абоненты Tele2 могут подключить услугу «Простая география», которая позволяет существенно снизить стоимость звонков в Китай. Для пользователей опции стоимость исходящих вызовов составляет 2,5 рубля за минуту.

Англоговорящие абоненты в 2017 году в основном интересовались параметрами тарифных планов оператора, платными подписками и опциями мобильного интернета, а также заказывали детализацию счета. Число обращений англоговорящих абонентов в 2017 году выросло почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.