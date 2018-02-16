Росгеология определила перспективные участки на хромовые руды в ЯНАО

17 Февраля 2018 года, 11:10

РОССИЯ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Геологи АО «Северо-Западное ПГО» (входит в холдинг Росгеология) завершили поисковые работы хромовых руд в пределах Войкаро-Сыньинского массива в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и Севзапнедра.

Площадь поисковых работ составила более 2500 км2. Участок расположен в пределах выходов ультрабазитов Войкаро-Сыньинского массива Войкаро-Сыньинского хромоворудного района Полярно-Уральской металлогенической зоны.

«В результате реализации проекта были уточнены вещественный состав хромовых руд и типохимические характеристики рудных и акцессорных хромшпинелидов, составлена структурно-формационная основа масштаба 1:50 000 Войкаро-Сыньинского массива и актуализирована геолого-прогнозная модель хромового оруденения альпинотипных массивов, – рассказал управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин. – На основании актуализированных материалов выполнена прогнозная оценка ресурсов высокохромистых руд по категории Р2 в количестве 27,11 млн т на проявлениях Егартинское, Юньягинское, Хойлависское, Кечпельское, Харотское и Аркашорское. Даны рекомендации по проведению поисковых работ на наиболее подготовленных участках: Лаптапайский, Егартинский, Хойлинский и Косшорский».

Объем работ, предусмотренный техзаданием, полностью выполнен.

В январе АО «Северо-Западное ПГО» завершило исследования в пределах Мончегорского рудного района. В результате было выявлено проявление медно-никелевых и платинометальных руд.