Конкурс «КВН в погонах» пройдет в ДК Кирова

17 Февраля 2018 года, 12:13

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – На сцене мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им С. М. Кирова 24 февраля в 15:00 пройдет областной конкурс среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах».

В соревновании примут участие шесть команд: «Из бухты вон» 14-ой бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии, «Суровые парни» 61-ой бригады морской пехоты, «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области, «Ой, все» Главного управления МЧС России по Мурманской области, «Форменное бесчинство» Мурманской таможни и «Динамит» войсковой части Северного флота поселка Печенга.

В этом году тема конкурса посвящена 80-летию со дня образования Мурманской области: «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд». Конкурсанты подготовят приветствия, вопросы для соперников и музыкальные номера.

По результатам выступлений жюри присуждает дипломы за I, II и III места.