Состояние Павла Дурова составляет почти два млрд долларов

МИР/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Журнал Forbes предварительно оценил состояние основателя Telegram Павла Дурова в $1,7 млрд.
В издании указано, что аудитория Telegram стремительно растет. В феврале 2016 года Дуров отчитался, что сеть достигла 100 млн постоянных пользователей. «Но даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», - пишет журнал Forbes.