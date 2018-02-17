Скончалась пенсионерка, пострадавшая в крупном пожаре в центре Мурманска

17 Февраля 2018 года, 13:54

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Женщина, пострадавшая в результате пожара на улице Володарского, 10 в Мурманске, скончалась в больнице. Девять дней врачи медсанчасти «Севрыба» боролись за жизнь 78-летней Тамары Гибис, однако безуспешно.

Напомним, пожар в пятиэтажке на улице Володарского, 10, произошёл днём 8 февраля, но полностью ликвидировать его удалось только к утру 9 февраля. При тушении были задействованы 93 человека и 30 единиц техники. Основная сложность при ликвидации возгорания заключалась в том, что пламя распространялось по скрытым и деревянным перекрытиям и охватило три этажа. Всего из подъезда были эвакуированы десять человек. Пожилая женщина-инвалид не смогла самостоятельно быстро выбраться из квартиры, и получила сильные ожоги тела и легких.

Как ранее сообщал «Би-порт», жильцам дома, чьи квартиры пострадали при пожаре, выплачено по 100 тысяч рублей на первоочередные нужды.