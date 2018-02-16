ЦБ предложил запретить уличные табло с курсами валют

17 Февраля 2018 года, 15:14

РОССИЯ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Центральный банк России намерен запретить банкам размещать уличные табло с информацией о курсах валют. Соответствующий проект указа опубликован на сайте ЦБ РФ. Таким образом, для получения данных о курсах валют придётся заходить непосредственно в офис банка или искать их на официальном сайте банка.

В инструкции указано, что банки смогут сами устанавливать разные курсы валют для разных сумм покупки или продажи. ЦБ также предложил дать компаниям право изменять курсы валют к рублю «без издания отдельных приказов или распоряжений».

Как отметили «Ведомости», ЦБ не уточнил, останется ли право размещать табло с курсами на витринах и в окнах. Указание пока не обязательно к выполнению, а замечания к нему принимаются до 1 марта.