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Главная » НОВОСТИ » Полицейские просят мурманчан не ходить по тёмным переулкам
 
 
 
 
17 Февраля 2018 года, 16:16

Полицейские просят мурманчан не ходить по тёмным переулкам


МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманские полицейские призывают граждан быть осторожнее во избежание возможных преступлений. Местным жителям рекомендуется спланировать свой день так, чтобы не оказаться в ночное время в одиночестве на улице, а также постараться не брать без надобности крупные суммы денег и дорогие украшения с собой. По пути домой маршрут лучше спланировать через освещённые оживлённые улицы.

«Если на вашем пути оказалась шумная незнакомая компания, то рекомендуется перейти на противоположный тротуар или свернуть на другую улицу. Если у вас имеется крупная сумма денег, то стоит держать ее отдельно, в труднодоступном месте. Не пересчитывайте деньги в людном месте. Убирайте ценные вещи во внутренние карманы одежды, застегнутые на молнию», - сообщили в полиции.

Заходить в подъезд с незнакомцами и вести с ими беседу также не рекомендуется.

 

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  • данную новость распечатать, раздать всем,жителям,неизвестным,бомжам, котам,собакам, а ксерокопию всегда носить с собой во внутреннем кармане одежды, застегнутым на молнию!!
  • Только при этом губернаторе и мЭрах полиция расписалась в бессилии... И Росгвардия не за нас?
  • Забейте на эти глупые просьбы, скоро Полярный день!
 
 
 
 
 
 
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