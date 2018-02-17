Полицейские просят мурманчан не ходить по тёмным переулкам

17 Февраля 2018 года, 16:16

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманские полицейские призывают граждан быть осторожнее во избежание возможных преступлений. Местным жителям рекомендуется спланировать свой день так, чтобы не оказаться в ночное время в одиночестве на улице, а также постараться не брать без надобности крупные суммы денег и дорогие украшения с собой. По пути домой маршрут лучше спланировать через освещённые оживлённые улицы.

«Если на вашем пути оказалась шумная незнакомая компания, то рекомендуется перейти на противоположный тротуар или свернуть на другую улицу. Если у вас имеется крупная сумма денег, то стоит держать ее отдельно, в труднодоступном месте. Не пересчитывайте деньги в людном месте. Убирайте ценные вещи во внутренние карманы одежды, застегнутые на молнию», - сообщили в полиции.

Заходить в подъезд с незнакомцами и вести с ими беседу также не рекомендуется.