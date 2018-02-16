На границе Финляндии и Мурманской области может появиться фитосанитарный надзор

18 Февраля 2018 года, 09:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Общественный совет при областном Минэкономразвития обратился в адрес Россельхознадзора с просьбой организовать в одном из пунктов пропуска в Мурманской области на российско-финской границе пограничный контрольный ветеринарный пункт и фитосанитарный контрольный пост.

Пункт пропуска, в котором предусмотрено осуществление всех видов государственного контроля в Мурманской области, есть только на границе с Норвегией – МАПП «Борисоглебск».

«Ситуация на международных автомобильных пунктах пропусков, расположенных в Мурманской области на границе с Финляндией, не способствует укреплению внешнеторговых и экономических связей, развитию делового и других видов туризма, влечет на собой значительные ограничения в свободе перемещения товаров и людей через госграницу в части въезда, ввоза либо возвращения в Российскую Федерацию из иностранных государств, в первую очередь из Финляндии», - говорится в письме.

Члены Общественного совета при Министерстве экономического развития Мурманской области просят руководителя Россельхознадзора принять решение о выделении денег и организации в одном из пунктов пропуска в Мурманской области на российско-финской границе пограничного пункта и контрольного поста с учетом уже сложившихся и перспективных экономических связей, а также величины турпотока.

Письмо, подписанное председателем Общественного совета при министерстве Сергеем Семеновым, в адрес руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта размещено на сайте министерства.