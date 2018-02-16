В Мурманске отметили масленицу

18 Февраля 2018 года, 11:38

МУРМАНСК/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ - Масленичная неделя в столице Заполярья завершилась народными гуляньями. В Мурманске продолжается фестиваль городской среды «Выходи гулять», в рамках которого на общественных пространствах и дворовых территориях проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.

Театрализованные мероприятия, посвященные Широкой Масленице прошли в Первомайском округе на площадке около дома № 101 по Кольскому проспекту, в Ленинском округе на территории парка культуры и отдыха на Семеновском озере, а также в жилом районе Росляково – перед зданием ДК «Судоремонтник».

На открытых площадках гостей праздника ждали выступления творческих коллективов города, веселые конкурсы, танцевальные мастер-классы, народные забавы, призы и традиционные угощения – блины.