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18 Февраля 2018 года, 17:35

Сборная Северного флота по рукопашному бою стала победителем чемпионата ВМФ


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ - Сборная Северного флота стала победителем чемпионата Военно-морского флота России по армейскому рукопашному бою, прошедшего в Санкт-Петербурге. Североморцам была вручена главная награда турнира – Кубок главнокомандующего ВМФ России. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

Второе место завоевала команда Черноморского флота, а «бронза» - у мастеров боевых единоборств Тихоокеанского флота.

В чемпионате приняли участие более 90 военнослужащих из 11 команд.

В индивидуальном зачете рукопашные бойцы Северного флота заняли различные призовые места. Чемпионом ВМФ в весовой категории до 60 килограмм стал морской пехотинец Юсуп Гасанов, «серебро» в категории 80 кг. завоевал представитель отдельной мотострелковой бригады Марат Гаджикурбанов, третьи места заняли военнослужащие береговых частей Северного флота Андрей Николаев в категории до 70 кг. и Сергей Патрин в самой тяжёлой весовой категории.

 

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  • Молодцы! Поздравляю! Вот настоящая новость, не то, что "Полиция просит ночью не ходить..."
  • Сложилась добрая здесь традиция. Когда все добропорядочные строчилы готовятся отойти ко сну, ни с того ни с сего вдруг просерается мисье Грабовский. И это правильно. Побольше дури в нашем скучном мире.
  • https://www.youtube.com/watch?v=etnpSOnaJBM
 
 
 
 
 
 
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