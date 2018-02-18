Сборная Северного флота по рукопашному бою стала победителем чемпионата ВМФ

18 Февраля 2018 года, 17:35

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ - Сборная Северного флота стала победителем чемпионата Военно-морского флота России по армейскому рукопашному бою, прошедшего в Санкт-Петербурге. Североморцам была вручена главная награда турнира – Кубок главнокомандующего ВМФ России. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

Второе место завоевала команда Черноморского флота, а «бронза» - у мастеров боевых единоборств Тихоокеанского флота.

В чемпионате приняли участие более 90 военнослужащих из 11 команд.

В индивидуальном зачете рукопашные бойцы Северного флота заняли различные призовые места. Чемпионом ВМФ в весовой категории до 60 килограмм стал морской пехотинец Юсуп Гасанов, «серебро» в категории 80 кг. завоевал представитель отдельной мотострелковой бригады Марат Гаджикурбанов, третьи места заняли военнослужащие береговых частей Северного флота Андрей Николаев в категории до 70 кг. и Сергей Патрин в самой тяжёлой весовой категории.