Юнармейцы Мурманской области примут участие в форуме «Я – Юнармия!»

18 Февраля 2018 года, 18:37

РОССИЯ/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ - С 22 по 23 февраля 2018 года Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» (далее – движение «Юнармия») проводит Первый Всероссийский молодежный патриотический форум «Я-Юнармия» (далее – Форум) на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (Московская область, г. Кубинка).

Мурманскую область представит делегация, в состав которой вошли члены регионального штаба движения «Юнармия», а также 12 юнармейцев из г. Мурманска, г. Апатиты, г. Оленегорска – 2, ЗАТО г. Североморска, ЗАТО Александровск и Печенгского района.

В рамках Форума лучшие представители молодёжного движения из субъектов Российской Федерации встретятся с успешными людьми, примут участие в управлении дронами и сборке моделей самолетов, изготовленных на 3D-принтере, мастер-классах с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, учёными, космонавтами, артистами, известными журналистами и блоггерами, а также смогут погрузиться в виртуальную реальность.