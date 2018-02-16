В Североморске наградили лучших педагогов

18 Февраля 2018 года, 19:39

СЕВЕРОМОРСК/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ - В Североморске состоялся конкурс «Педагогических достижений». 16 февраля в Доме детского творчества имени Саши Ковалева подвели итоги очередного конкурса, в котором участвовали педагоги школ и воспитатели детских садов флотской столицы.

Педагоги, принимавшие участие в конкурсе в номинации «Учитель года», демонстрировали свое профессиональное мастерство в четырех турах, а участницы конкурса в номинации «Воспитатель года» в трех турах.

Победителями по итогам Общественного голосования стали воспитатель детского сада №15 Дарья Круглик и педагог гимназии №1 Кристина Бондаренко.

Победителями стали среди педагогов Лариса Саргина, а среди воспитателей Дарья Круглик. Им были вручены дипломы, цветы и премии в размере 45 тысяч рублей.