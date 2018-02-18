Корпорация развития Мурманской области вступила в Национальную ассоциацию агентств инвестиций и развития

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ - Корпорация развития Мурманской области стала полноправным членом Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Соответствующий меморандум был подписан сегодня на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Свои подписи под документом поставили председатель правления некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» Сергей Беляков и генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Вадим Уланов.
Цель меморандума – повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе в рамках развития механизмов государственно-частного партнерства, создания индустриальных (промышленных) парков, технопарков, кластеров, новых предприятий и высокопроизводительных рабочих мест в сфере промышленности и высоких технологий.
Корпорация развития Мурманской области работает уже четыре года. За это время в ее портфеле накоплены инвестиционные проекты в самых различных отраслях на общую сумму свыше миллиарда рублей.