Директор ООО «Северный ветер» выплатил работникам зарплату после вмешательства прокуратуры

19 Февраля 2018 года, 10:02

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Кольского района добилась погашения задолженности по зарплате перед 33 работниками ООО «Северный ветер». Сумма задолженности превышала 1,5 млн рублей.

В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Государственной инспекцией труда в Мурманской области директор организации привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, юридическое лицо - в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.