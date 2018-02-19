19 Февраля 2018 года, 11:07

РОССИЯ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг внутреннего туризма самых популярных у туристов регионов России по итогам 2017 года.

Рейтинг представлен по результатам анализа статистики внутреннего туризма в регионах в 2017 году. В рейтинг не включены Москва (более 21 млн туристов в прошлом году) и Санкт-Петербург (7,5 млн).

56,5 млн туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3% больше, чем в 2016. Иностранцы совершили 19 млн поездок в Россию за девять месяцев 2017 года по данным статистики въездного туризма.

Лидером внутреннего туризма стал Краснодарский край, включая города-курорты Кубани (Сочи, Анапа и Геленджик), его посетили 15,8 млн туристов. Далее идут Московская область (14,1 млн) и Крым (5,4 млн).

Мурманская область вошла в топ-50 самых туристических регионов России, заняв в нем 41 место. Регион посетило 332 тысячи туристов, что на 4% больше, чем в 2016 году.

Кроме того, Мурманская область попала в топ-20 регионов по популярности у туристов в новогодние праздники, ее посетили 33 тысячи туристов.