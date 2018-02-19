Следственные действия на месте падения самолета в Подмосковье завершены

19 Февраля 2018 года, 11:24

РОССИЯ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Комиссия Межгосударственного авиационного комитета продолжает расследования авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье. Специалистам предстоит проанализировать полученную информацию по аварии. На основе исходных документов будет сформирован окончательный отчет. Наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-148 сейчас называется сбой в работе бортовых индикаторов скорости.

Полевой этап расследования катастрофы Ан-148 на данный момент практически завершен. Более 5 тыс. фрагментов воздушного судна уже доставлены в Летно-исследовательский институт имени Громова в подмосковном Жуковском. 18 февраля следственный комитет РФ сообщил, что все мероприятия на месте падения самолета завершены.

По сообщению источников «Известий», теперь эксперты проанализируют летную и техническую документацию, а также проверят организацию летной и инженерно-технической работы в «Саратовских авиалиниях». Также комиссия проанализирует действия пилотов Ан-148 и авиадиспетчеров.

«Работу комиссии облегчает тот факт, что собрано большое количество материалов. Информация с бортовых «черных ящиков» не пострадала. Есть хорошие данные речевого самописца. Теперь самое важное свести всю информацию в единую синхронизированную модель,» - рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков.

Ранее «Би-порт» сообщал, что среди погибших при крушении самолета Ан-148 был житель Мончегорска Фиргат Тулькубаев. Мужчина планировал посетить Москву и родной город, а затем вернуться в Мурманскую область 16 февраля.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС