Родственники погибших при крушении «Кольской» дошли до ЕСПЧ

19 Февраля 2018 года, 12:28

РОССИЯ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – В Европейский суд по правам человека 16 февраля была подана жалоба от 13 потерпевших по делу «Кольской», не согласных с решением Первомайского суда Мурманска и областного суда, отклонившего все апелляции.

«Основной смысл нашей жалобы в ЕСПЧ – предполагаемое нарушение Россией статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). Жизнь 53 человек, наших родных, погибших при крушении платформы», – написала супруга одного из пропавших без вести Елена Богуш на своей странице.

Она отметила, что несколько государственных компаний – АМНГР, Газфлот, РМРС и МЧС – не проконтролировали надлежащие условия буксировки платформы, что повлекло аварию на море (не соблюдено обязательство по предотвращению угрозы жизни).

Есть также пункты по статьям 3 и 13 Конвенции – предполагаемое нарушение права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, указала Богуш.

«Теперь мы будем ждать, когда жалоба будет признана приемлемой и коммуницирована, т.е. принята к рассмотрению и сообщение об этом направлено властям государства-ответчика», – сообщила она.

Самоподъёмная буровая установка «Кольская» потерпела крушение в Охотском море в декабре 2011 года. На платформе находились 67 человек, погибли 53, включая 36 жителей Мурманской области. Осуждены на шесть лет колонии-поселения исполнявший обязанности главного инженера АМНГР Леонид Бордзиловский и исполнявший обязанности директора предприятия в момент катастрофы Борис Лихван. Решение суда было обжаловано.

Родственники погибших и потерпевшие не раз заявляли о том, что на скамье подсудимых оказались не те люди, а истинных виновных необходимо искать среди руководства, которое разрешило совершить буксировку от шельфа полуострова Камчатка к Сахалину зимой. Ремонт, проведенный на СПБУ в 2011 году, также не соответствовал технологии.