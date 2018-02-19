Североморский сторож два месяца не получал зарплату

19 Февраля 2018 года, 13:24

СЕВЕРОМОРСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Предприниматель ЗАТО города Североморска больше двух месяцев не выплачивал заработную плату своему сторожу. Потерпевший предоставлял ему услуги в сфере грузоперевозок.

В результате принятых правоохранительными органами мер, против предпринимателя возбуждено уголовное дело, а работнику выплачена зарплата в полном размере. Полиция установила, что работодатель имел реальную возможность платить сторожу, но он уклонялся от этого обязательства.

Работник не получал плату за труд с октября по декабрь 2017 года. Общая сумма невыплаченных денег составила 73 тысячи рублей. В настоящее время ведутся следственные работы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото:gorodfm.net