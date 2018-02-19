Дмитрий Медведев постановил создать нацпарк «Хибины» в Мурманской области

19 Февраля 2018 года, 16:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области будет создан национальный парк «Хибины». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Перевод земель в статус особо охраняемых должен быть завершён до 1 декабря 2019 года. Документ был подписан 8 февраля, однако обнародован только сегодня.

Парк создаётся на территории городских округов Кировск, Апатиты и Оленегорск, его площадь составит 84804 гектара. Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России.

«Цель создания национального парка – сохранение малонарушенных хозяйственной деятельностью природных комплексов горных тундр и северной тайги Хибинского и Ловозёрского горных массивов западной части Кольского полуострова, имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное значение», - говорится в пояснении к документу.

Хибинские и Ловозерские горные массивы являются наиболее высокими в Мурманской области. В границах национального парка расположены уникальные природные объекты – геологические, геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологические, комплексные ландшафтные и историко-культурные. Здесь обитают практически все виды животных и основные типы растительности Мурманской области. Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной.

Проектирование национального парка «Хибины» ведется с 1999 года. «Би-порт» ранее рассказывал о трудном пути, который пришлось проделать для того, чтобы подписание постановления состоялось. Годы тяжёлых дискуссий, споров, конфликтов наконец принесли плоды.

«Мы рады, что спустя 101 год после того, как идея о создании нацпарка в Хибинах впервые была озвучена известным географом Вениамином Семеновым-Тян-Шанским, эта территория наконец получила охранный статус. Это наш общий успех: работа Всемирного фонда дикой природы была бы практически невозможна без значительной помощи сторонников WWF России и «хранителей Земли», участия в процессе партнерских организаций и Правительства Мурманской области», – поделился с «Би-портом» эмоциями директор Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткайтис.