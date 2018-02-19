Депутаты решат, что делать с формированием тарифа на проезд

19 Февраля 2018 года, 16:45

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – На заседании профильного комитета Мурманской областной думы 20 февраля будут рассмотрены протесты прокурора Мурманской области на региональные законы «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» и «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области».

Напомним, у прокуратуры возникли вопросы к новому порядку формирования тарифов на проезд в общественном транспорте. С 1 января 2018 года право на установление стоимости проезда было передано на муниципальный уровень, а полномочия по установлению экономически обоснованных тарифов остались у региональных властей.

Депутат Алексей Веллер тогда отметил, что муниципалитет должен создать свой орган, который будет рассчитывать тарифы. Кроме того, при передаче госполномочий муниципалитетам вместе с ними передаётся и финансовый ресурс. Сейчас местные власти должны сами искать деньги на компенсацию разницы между тарифами.

«Если субъект передает полномочия в соответствии с действующим механизмом на сегодня, то это должен быть порядок передачи госполномочий, а не выплаты субсидий. То есть, должна быть прописана сумма и механизм. Времени прошло не так много, но это сказывается на организации маршрутов, поэтому мы будем рассматривать и принимать решения о принятии в работу этих протестов. Мы внесем в думу предложение удовлетворить протесты прокурора, и будем работать вместе с правительством над поправками этого механизма в соответствии с новым законодательством», – рассказал «Би-порту» председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Михаил Антропов.