Мурманчане выберут территорию для благоустройства и президента

19 Февраля 2018 года, 17:27

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманском городском выставочном зале центра «Арктика» состоялось открытие выставки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, организованной в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В мероприятии принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий шел в течение месяца в 17 точках города. Памятники, зоны отдыха, социальные программы реализуются с учетом мнения северян. На прошлой неделе состоялось заседание общественной комиссии, результатом работы которого стал список из 19 общественных зон, получивших наибольшее количество голосов на этапе предварительного отбора. Эскизы проектов именно этих территорий представлены на выставке, ознакомиться с которой может каждый мурманчанин.

Дизайн-проекты северян размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды». Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться в этом году.

«Сегодня мы перешли на другой уровень, мы хотим, чтобы решение о благоустройстве тех или иных территорий принималось максимально открыто — с широким обсуждением и участием в этом процессе мурманчан. Хочу поблагодарить за активную работу наших жителей, потому что те 1500 тысячи предложений, которые появились и были обработаны, для нас очень важны. 18 марта мы должны принять окончательное решение и проголосовать за любимые зоны отдыха в Мурманске», - рассказал Андрей Сысоев.

Следует отметить, что день окончательного решения вопросов по зонам отдыха в Мурманске сходится с днем выборов президента РФ – 18 марта. Жители северной столицы в один день выберут президента страны и внешний вид любимого города.