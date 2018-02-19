Депутаты областной думы просят скорее принять закон об ответственном обращении с животными

19 Февраля 2018 года, 17:10

МУРМАНСК/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная дума направит председателю Комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову обращение о необходимости принятия федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Этот законопроект давно лежит, и к его разработке перестали возвращаться на федеральном уровне. Было принято решение, что Мурманская областная дума направит обращение о необходимости его скорейшего принятия, – сообщила «Би-порту» заместитель председателя Комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова. – Письмо уже подготовлено, и на заседании комитетов 21 февраля мы еще раз его обработаем».

Еще осенью 2016 года в сети появились кадры, где две девушки из Хабаровска жестоко расправлялись с кошками и собаками. По России прокатилась волна пикетов: граждане требовали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и принять закон об ответственном обращении с ними. В Мурманске состоялся митинг «Мурманск против живодеров!» и акция «Закон нужен сейчас». Кроме того, мурманчане направляли видеообращение Владимиру Путину.